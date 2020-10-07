Огонь с полигона в Рязанской области перекинулся на ближайшую деревню

Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонады Сёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.

Пока информации о пострадавших и погибших не поступало, МЧС уже эвакуирует жителей более десяти близлежащих населённых пунктов в радиусе пяти километров. Некоторые люди самостоятельно покидают дома и направляются в сторону деревни Гореловка. По информации Лайфа, всех эвакуированных планируется временно разместить в школе посёлка Вослебово. Она может принять около 300 человек, 20 местных жителей уже прибыли, среди них дети и пенсионеры.