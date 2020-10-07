Огонь с полигона в Рязанской области перекинулся на ближайшую деревню

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"Вот это гриб пошёл!" Пока очевидцы снимают взрывы на полигоне под Рязанью, местных жителей эвакуируют — видеоНа место происшествия выехали кареты скорой помощи.
Крупный пожар на военном полигоне в Рязанской области продолжает распространяться. По данным источника Лайфа, огонь перекинулся на ближайшую деревню Кузьминка-2.
Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонадыСёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.
Пока информации о пострадавших и погибших не поступало, МЧС уже эвакуирует жителей более десяти близлежащих населённых пунктов в радиусе пяти километров. Некоторые люди самостоятельно покидают дома и направляются в сторону деревни Гореловка. По информации Лайфа, всех эвакуированных планируется временно разместить в школе посёлка Вослебово. Она может принять около 300 человек, 20 местных жителей уже прибыли, среди них дети и пенсионеры.
Как ранее сообщал Лайф, в Рязанской области у населённого пункта Желтухино взрываются снаряды на складе боеприпасов. По данным Минобороны, огонь на территорию перекинулся с загоревшейся травы.
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