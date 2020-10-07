"Вот это гриб пошёл!" Пока очевидцы снимают взрывы на полигоне под Рязанью, местных жителей эвакуируют — видео

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В Рязанской области из-за взрывов снарядов на складе хранения артиллерийских боеприпасов у населённого пункта Желтухино началась эвакуация жителей соседних деревень. Как стало известно Лайфу, по тревоге подняты сотрудники экстренных служб Скопинского района.
Пока местные снимают происходящие на действующем арсенале взрывы на видео, в Желтухино выехали две кареты скорой помощи. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
— Вот это гриб пошёл! — говорит на записи, оказавшейся в распоряжении Лайфа, один из очевидцев событий.
В Рязанской области на складе боеприпасов взрываются снаряды — видеоОгонь на площадку хранения перекинулся с загоревшейся травы.
Накануне в Ростовской области эффектно сгорел склад с пиротехникой.
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