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В Крыму бизнесмен решил потравить тараканов, а погибли двое детей

Сам предприниматель признал свою вину.

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Фото © Pixabay

В Крыму в смерти двоих детей и отравлении людей обвиняют индивидуального предпринимателя и его знакомого, которые пытались избавиться от тараканов в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. По данным следствия, в доме на улице Ларионова в Симферополе в одной из квартир женщина вызвала скорую помощь, когда она и трое детей почувствовали себя плохо. Десятимесячный малыш скончался до приезда медиков, а пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку доставили в больницу, однако старшего ребёнка спасти не удалось. Маме и сыну оказали медицинскую помощь.

Приоритетной версией правоохранителей при расследовании уголовного дела было отравление веществом неясной этиологии. Позже выяснилось, что бизнесмен арендовал нежилое помещение на первом этаже дома. Чтобы избавиться от тараканов, он, зная о негерметичных перекрытиях с жилыми квартирами, решил провести дезинфекцию, купив специальный препарат и обратившись за помощью к знакомому. Тот, в свою очередь, разложил таблетки по помещению и покинул его, закрыв вход.

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Александр Коршенко сомневается, что это был фенол или нефтепродукты.

После того как препарат стал взаимодействовать с воздухом, выделился газ фосфин, который проник в жилые квартиры и стал причиной отравления. Предпринимателю и его товарищу предъявили обвинение, оба признали свою вину.

Ранее Лайф рассказывал, что семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе в Карачаево-Черкесии. Выжил один ребёнок.

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