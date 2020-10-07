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Нападающий "Ливерпуля" Салах заступился за бездомного и дал ему денег

Обидчикам спортсмен заявил, что они могут оказаться на месте мужчины через пару лет.

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Фото © Instagram / mosalah

Один из лучших футболистов мира, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов на заправке. Инцидент произошёл 28 сентября после игры с "Арсеналом", его зафиксировала камера видеонаблюдения, передаёт Daily Mail.

На кадрах видно, что 28-летний спортсмен вмешался в конфликт и заступился за 50-летнего Дэвида Крейга. Капитан сборной Египта также дал мужчине 100 фунтов.

Мо был так же прекрасен, как и на футбольном поле. Он услышал, что группа ребят говорила мне, повернулся и сказал, что они могут оказаться на моём месте спустя пару лет, — поделился бездомный.

Мальчик врезался в столб, пытаясь получить фото с Салахом. И это сработало

Ребёнок врезался в фонарный столб, который не заметил, когда пытался привлечь внимание кумира.

В апреле в период сложной ситуации вокруг коронавируса Салах помог жителям родной деревни. Футболист приобрёл для них тонну еды и медицинские маски.

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