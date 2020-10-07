Нападающий "Ливерпуля" Салах заступился за бездомного и дал ему денег

Один из лучших футболистов мира, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов на заправке. Инцидент произошёл 28 сентября после игры с "Арсеналом", его зафиксировала камера видеонаблюдения, передаёт Daily Mail.

На кадрах видно, что 28-летний спортсмен вмешался в конфликт и заступился за 50-летнего Дэвида Крейга. Капитан сборной Египта также дал мужчине 100 фунтов.

he noticed some boys were exposed to a homeless man Salah did not like what was happening, so he got out of his car and scolded the boys The man reveals that Salah gave him 100 pounds as help Homeless man David Craig “Salah is a hero in my eyes. I thank him for everything.” 🤩 pic.twitter.com/qG4PYagrWL — Madar Duale (@MadarDuale) October 7, 2020

— Мо был так же прекрасен, как и на футбольном поле. Он услышал, что группа ребят говорила мне, повернулся и сказал, что они могут оказаться на моём месте спустя пару лет, — поделился бездомный.