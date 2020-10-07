СМИ сообщили о следах наркотиков в крови Голунова. Но адвокат и эксперты говорят об обратном

В крови журналиста Ивана Голунова обнаружили следы амфетамина, заявил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Уточняется, что в экспертизе ФСБ есть противоречие. Так, в выводе говорится, что запрещённые вещества выявили только в волосах, однако в описательной части сказано, что в крови журналиста нашли следы амфетамина.

Однако адвокат Голунова Сергей Бадамшин опроверг информацию о найденных наркотиках в организме своего клиента, заявив, что это "враньё". В свою очередь, юрист Алексей Коврижкин, представляющий интересы ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста, отметил, что в материалах экспертизы были образцы других людей, в крови которых был амфетамин. Их анализы были упомянуты для сравнения, а в организме Голунова не нашли запрещённых веществ.

Врач и судебно-медицинский эксперт Андрей Заикин также считает, что в крови журналиста нет наркотических веществ. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом после ознакомления с выпиской Голунова, появившейся в Сети.

— Я вижу, что у него выделены кофеин, теобромин и никотиномид. А при чём здесь наркотики? Кофеин, вы понимаете, это кофеин, это не наркотики. Теобромин — это алкалоид пуринового ряда, это органическое соединение, в нём есть азот. Ну и никотин. Ну и что? Никаких наркотиков нет, — сказал эксперт.

По мнению Заикина, кто-то просто неправильно трактовал результаты экспертизы, а найденные вещества не имеют никакого отношения к запрещённым.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили.