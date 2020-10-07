"Совершенно другая ситуация". В Кремле объяснили, почему не будут контактировать с Тихановской

Президент России Владимир Путин не планирует как-либо контактировать с бывшим кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление российского лидера о том, что Россия поддерживает обе стороны конфликта в Киргизии.

— Речь идёт о политических партиях в Киргизии, которые принимали участие в выборах, которые сейчас являются участниками политического ландшафта в Киргизии и находятся в стране. Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии, — сказал Песков.

Секретарь президента напомнил, что Тихановская путешествует по странам Европейского союза и общается с главами этих стран, которые отказываются признавать легитимность Александра Лукашенко

— Там совершенно другая ситуация, — добавил Песков.