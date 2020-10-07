В Рязанской области на складе боеприпасов взрываются снаряды — видео

Видео © LIFE, соцсети
В Рязанской области у населённого пункта Желтухино на складе хранения артиллерийских боеприпасов взрываются снаряды, информацию подтвердили в Министерстве обороны России. Видео с места событий оказалось в распоряжении Лайфа, кадрами также делятся очевидцы в социальных сетях.
Представители Западного военного округа уточнили, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. Пострадавших в результате инцидента нет, идёт тушение возгорания. Угроза соседним населённым пунктам отсутствует.
Видео © Соцсети
В горящем санатории "Ялта" обрушились перекрытия. Лайф публикует видео из эпицентра пожараСпасатели проливают и разбирают конструкции, предварительная причина случившегося уже названа.
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