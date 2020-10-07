В Рязанской области на складе боеприпасов взрываются снаряды — видео

В Рязанской области у населённого пункта Желтухино на складе хранения артиллерийских боеприпасов взрываются снаряды, информацию подтвердили в Министерстве обороны России. Видео с места событий оказалось в распоряжении Лайфа, кадрами также делятся очевидцы в социальных сетях.