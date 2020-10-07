В горящем санатории "Ялта" обрушились перекрытия. Лайф публикует видео из эпицентра пожара

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В санатории Минобороны РФ "Ялта" в Крыму во время пожара, охватившего кровлю на площади 1200 квадратов, обрушились перекрытия. Лайф публикует видео из эпицентра тушения возгорания — на записи видны языки пламени, вырывающиеся из-под крыши.

Как сообщили в МЧС России, открытое горение к настоящему моменту ликвидировано. Пожарные разбирают конструкции, пострадавших нет.

Между тем в пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную причину случившегося. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за короткого замыкания электропроводки.