В горящем санатории "Ялта" обрушились перекрытия. Лайф публикует видео из эпицентра пожара

В санатории Минобороны РФ "Ялта" в Крыму во время пожара, охватившего кровлю на площади 1200 квадратов, обрушились перекрытия. Лайф публикует видео из эпицентра тушения возгорания — на записи видны языки пламени, вырывающиеся из-под крыши.
Как сообщили в МЧС России, открытое горение к настоящему моменту ликвидировано. Пожарные разбирают конструкции, пострадавших нет.
Между тем в пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную причину случившегося. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Строящаяся многоэтажка загорелась на западе Москвы — видеоНа месте возгорания очевидцы сняли гигантские клубы чёрного дыма.
Напомним, полыхающее здание самостоятельно покинули свыше 300 человек. На территории санатория расположено три корпуса, загорелась крыша одного из них.
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