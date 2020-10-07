Неизвестные атаковали офис крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии

В Бишкеке группа неизвестных лиц из 20–30 человек попыталась захватить офис компании "Кумтор" — крупнейшего золотодобывающего предприятия в Киргизии. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 24.kg.

Сотрудников компании в здании нет, натиск пока удаётся сдерживать охране. На место вызваны милиция и дружинники.

Между тем ЦБ республики объявил о приостановке переводов из-за рубежа. Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии перестали работать все банкоматы.