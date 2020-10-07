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Неизвестные атаковали офис крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии

Охране пока удаётся сдерживать натиск.

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Фото © ЕРА

В Бишкеке группа неизвестных лиц из 20–30 человек попыталась захватить офис компании "Кумтор" — крупнейшего золотодобывающего предприятия в Киргизии. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 24.kg.

Сотрудников компании в здании нет, натиск пока удаётся сдерживать охране. На место вызваны милиция и дружинники.

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Отмечается, что часть сотрудников покинули предприятие после проникновения неизвестных, оставив технику и оборудование.

Между тем ЦБ республики объявил о приостановке переводов из-за рубежа. Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии перестали работать все банкоматы.

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Семь человек находятся в реанимации.

Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.

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