Неизвестные атаковали офис крупнейшей золотодобывающей компании Киргизии

В Бишкеке группа неизвестных лиц из 20–30 человек попыталась захватить офис компании "Кумтор" — крупнейшего золотодобывающего предприятия в Киргизии. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает 24.kg.
Сотрудников компании в здании нет, натиск пока удаётся сдерживать охране. На место вызваны милиция и дружинники.
Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видеоОтмечается, что часть сотрудников покинули предприятие после проникновения неизвестных, оставив технику и оборудование.
Между тем ЦБ республики объявил о приостановке переводов из-за рубежа. Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии перестали работать все банкоматы.
Один человек погиб, более 760 пострадали в ходе беспорядков в БишкекеСемь человек находятся в реанимации.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.
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