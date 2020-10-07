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Опубликовано 7 октября 2020, 15:12
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Звезда "Холостяка" сама ведёт переговоры с родственниками погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте

Адвокат модели призвал дать следственным органам возможность объективно разобраться в случившемся.

Звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова, которая стала участницей смертельного ДТП с пешеходом в Москве, самостоятельно ведёт переговоры с родными погибшего, рассказал адвокат модели Владислав Подшибякин в беседе с телеканалом "360".

Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. <…> Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек, — отметил юрист.

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В данный момент идёт процессуальная проверка, и адвокат призвал дать возможность следственным органам объективно разобраться в случившемся. Подшибякин также не стал подтверждать якобы полученные девушкой травмы в результате аварии.

Родственники погибшего тем временем не могут попасть в морг. Как рассказала сестра пострадавшего, их допустят к телу только в присутствии следователя.

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Напомним, ДТП произошло 5 октября около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес-Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.

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Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

Варвара Романова
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