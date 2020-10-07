Звезда "Холостяка" сама ведёт переговоры с родственниками погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте

Звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова, которая стала участницей смертельного ДТП с пешеходом в Москве, самостоятельно ведёт переговоры с родными погибшего, рассказал адвокат модели Владислав Подшибякин в беседе с телеканалом "360".
— Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. <…> Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек, — отметил юрист.
Лайф узнал, как водителю "ягуара" удалось уйти от столкновения с "гелендвагеном" звезды "Холостяка". Он выжил чудомЕго скорость в момент ДТП не превышала 80 км/час.
В данный момент идёт процессуальная проверка, и адвокат призвал дать возможность следственным органам объективно разобраться в случившемся. Подшибякин также не стал подтверждать якобы полученные девушкой травмы в результате аварии.
Родственники погибшего тем временем не могут попасть в морг. Как рассказала сестра пострадавшего, их допустят к телу только в присутствии следователя.
Виктория Дайнеко вступилась за звезду "Холостяка" после ДТП: У таких пешеходов нет мозговАртистка напомнила, что мужчина сам вышел ночью на оживлённую дорогу.
Напомним, ДТП произошло 5 октября около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес-Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.
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