Звезда "Холостяка" сама ведёт переговоры с родственниками погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте

Звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова, которая стала участницей смертельного ДТП с пешеходом в Москве, самостоятельно ведёт переговоры с родными погибшего, рассказал адвокат модели Владислав Подшибякин в беседе с телеканалом "360".

— Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. <…> Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек, — отметил юрист.

В данный момент идёт процессуальная проверка, и адвокат призвал дать возможность следственным органам объективно разобраться в случившемся. Подшибякин также не стал подтверждать якобы полученные девушкой травмы в результате аварии.

Родственники погибшего тем временем не могут попасть в морг. Как рассказала сестра пострадавшего, их допустят к телу только в присутствии следователя.