Медики нашли у Айзы Анохиной опухоль. Блогерша готовится к операции

Бывшая супруга популярного российского рэпера Гуфа, хип-хоп-исполнительница Айза Анохина поделилась с поклонниками новостью о серьёзном ухудшении своего здоровья. Девушка рассказала, что прошла медицинское обследование, по результатам которого в её желудке выявили опухоль.
— Пошла в больницу. Анализы, УЗИ, КТ и всё такое. Вышла из больницы в слезах. Слабое сердце совсем стало. Насмешили — говорят, нельзя нервничать. Кроме того, в желудке какое-то образование, — написала она в "Инстаграме".
Айза добавила, что сперва сильно расстроилась внезапным новостям, но потом взяла себя в руки и приняла решение всерьёз заняться своим здоровьем. Она подчеркнула, что без хирургического вмешательства не обойдётся.
Искали наркотики и оружие. Айза Анохина рассказала о трёх часах в полиции на МальдивахЭто не первый для неё инцидент за границей. Недавно блогершу избили в Индонезии.
— В общем, я собралась и готова пройти этот этап своей жизни. Мы в этом грёбаном мире выживаем, а не живём. Берегите себя, любимые! — написала девушка.
Ранее Лайф рассказывал, что Айзу Анохину задержали в аэропорту на Мальдивах по подозрению в контрабанде оружия. Причиной этому стал серебряный кулон в виде пули. После трёх часов в отделении полиции певицу и её детей всё же отпустили.
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