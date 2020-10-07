Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонады

Видео © LIFE

Лайф публикует видеозаписи, сделанные недалеко от склада хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области. Там каждые несколько секунд происходят разрывы снарядов, точное количество взрывов сосчитать невозможно. На кадрах видно, что дымовой завесой заволокло все окрестности.

— Шелемишево уже совсем, по ходу, нет, и Желтухино тоже, — комментирует происходящее на полигоне и рядом с ним очевидец ЧП.

Видео © LIFE