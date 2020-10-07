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Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонады

Сёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.

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Видео © LIFE

Лайф публикует видеозаписи, сделанные недалеко от склада хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области. Там каждые несколько секунд происходят разрывы снарядов, точное количество взрывов сосчитать невозможно. На кадрах видно, что дымовой завесой заволокло все окрестности.

Шелемишево уже совсем, по ходу, нет, и Желтухино тоже, — комментирует происходящее на полигоне и рядом с ним очевидец ЧП.

Видео © LIFE

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На место происшествия выехали кареты скорой помощи.

Ранее в Западном военном округе заявили, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. После этого снаряды начали взрываться.

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