Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонады

Видео © LIFE
Лайф публикует видеозаписи, сделанные недалеко от склада хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области. Там каждые несколько секунд происходят разрывы снарядов, точное количество взрывов сосчитать невозможно. На кадрах видно, что дымовой завесой заволокло все окрестности.
— Шелемишево уже совсем, по ходу, нет, и Желтухино тоже, — комментирует происходящее на полигоне и рядом с ним очевидец ЧП.
Видео © LIFE
"Вот это гриб пошёл!" Пока очевидцы снимают взрывы на полигоне под Рязанью, местных жителей эвакуируют — видеоНа место происшествия выехали кареты скорой помощи.
Ранее в Западном военном округе заявили, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. После этого снаряды начали взрываться.
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