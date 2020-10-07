В Госдуме отреагировали на решение Варшавы оштрафовать "Газпром" из-за "Северного потока — 2"

Попытки сорвать строительство газопровода продолжатся, уверен депутат Новиков.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" и сотрудничающие с ним по строительству "Северного потока — 2" пять европейских компаний. Управление по охране конкуренции и потребителей указало на необходимость расторжения партнёрского договора. Решение Варшавы прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

Депутат в беседе с RT назвал шаг польской стороны "вполне ожидаемым". Он считает, что попытки сорвать строительство "Северного потока — 2" будут продолжаться и дальше. Когда газопровод будет введён в эксплуатацию, у противников проекта останется желание ограничить перекачку газа любыми способами, уверен Новиков.

— В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле, — указал депутат, подчеркнув, что в этом смысле господа из Польши "очень выделяются".

Общий штраф, наложенный на европейские компании, составил 100 миллионов долларов. "Газпром" оштрафовали на 7,6 миллиарда долларов.