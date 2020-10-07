Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2020, 15:58
4723

В Госдуме отреагировали на решение Варшавы оштрафовать "Газпром" из-за "Северного потока — 2"

Фото © Twitter / NSP2_Rossiya

Фото © Twitter / NSP2_Rossiya

Попытки сорвать строительство газопровода продолжатся, уверен депутат Новиков.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" и сотрудничающие с ним по строительству "Северного потока — 2" пять европейских компаний. Управление по охране конкуренции и потребителей указало на необходимость расторжения партнёрского договора. Решение Варшавы прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

Депутат в беседе с RT назвал шаг польской стороны "вполне ожидаемым". Он считает, что попытки сорвать строительство "Северного потока — 2" будут продолжаться и дальше. Когда газопровод будет введён в эксплуатацию, у противников проекта останется желание ограничить перекачку газа любыми способами, уверен Новиков.

В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле, — указал депутат, подчеркнув, что в этом смысле господа из Польши "очень выделяются".

Общий штраф, наложенный на европейские компании, составил 100 миллионов долларов. "Газпром" оштрафовали на 7,6 миллиарда долларов.

"Газпром" выплатил 100 миллиардов рублей польской компании по решению Стокгольмского арбитража
"Газпром" выплатил 100 миллиардов рублей польской компании по решению Стокгольмского арбитража

Ранее UOKiK обвинил "Газпром" и пятерых партнёров по "Северному потоку — 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. В ноябре 2019 года регулятор оштрафовал одного из инвесторов — французскую компанию Engie — на 44,7 миллиона долларов.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Газпром
  • Польша
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • В мире
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar