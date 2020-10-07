В Госдуме отреагировали на решение Варшавы оштрафовать "Газпром" из-за "Северного потока — 2"
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Попытки сорвать строительство газопровода продолжатся, уверен депутат Новиков.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" и сотрудничающие с ним по строительству "Северного потока — 2" пять европейских компаний. Управление по охране конкуренции и потребителей указало на необходимость расторжения партнёрского договора. Решение Варшавы прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.
Депутат в беседе с RT назвал шаг польской стороны "вполне ожидаемым". Он считает, что попытки сорвать строительство "Северного потока — 2" будут продолжаться и дальше. Когда газопровод будет введён в эксплуатацию, у противников проекта останется желание ограничить перекачку газа любыми способами, уверен Новиков.
— В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле, — указал депутат, подчеркнув, что в этом смысле господа из Польши "очень выделяются".
Общий штраф, наложенный на европейские компании, составил 100 миллионов долларов. "Газпром" оштрафовали на 7,6 миллиарда долларов.
Ранее UOKiK обвинил "Газпром" и пятерых партнёров по "Северному потоку — 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. В ноябре 2019 года регулятор оштрафовал одного из инвесторов — французскую компанию Engie — на 44,7 миллиона долларов.