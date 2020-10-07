В массовом обмороке школьников в Великих Луках обвинили стечение обстоятельств

Власти города Великие Луки считают, что причиной инцидента с массовой госпитализацией учеников из школы после того, как на линейке они потеряли сознание, стало стечение обстоятельств. Об этом заявила глава управления образования администрации города Татьяна Лозницкая.

— По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь, — цитирует её пресс-служба администрации на странице в соцсети "ВКонтакте".

Лозницкая отметила, что сейчас все дети находятся под наблюдением врачей, а ситуация — на контроле у властей разных уровней, включая региональные. Она подчеркнула, что пострадавшие в хорошем настроении, улыбаются и выглядят хорошо. Глава управления образования считает, что состояние школьников могло ухудшиться на фоне волнения из-за торжественного мероприятия.

— Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно <...> И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия, — отметила она.

Кроме того, заметила Лозницкая, педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, постоянно спрашивая, не плохо ли им, что невольно заставляет задуматься о самочувствии. Глава управления подчеркнула, что это её мнение, которое "основано на очевидности", но сама она не была не месте событий.

Лозницкая также отметила, что школа соблюла все меры безопасности в условиях распространения коронавируса. Она рассказала, что управление образования рассмотрит другие форматы проведения подобных мероприятий.