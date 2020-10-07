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В массовом обмороке школьников в Великих Луках обвинили стечение обстоятельств

В управлении образования отметили, что причиной ухудшения состояния могло стать волнение из-за торжественного мероприятия.

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Фото © Shutterstock

Власти города Великие Луки считают, что причиной инцидента с массовой госпитализацией учеников из школы после того, как на линейке они потеряли сознание, стало стечение обстоятельств. Об этом заявила глава управления образования администрации города Татьяна Лозницкая.

По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь, — цитирует её пресс-служба администрации на странице в соцсети "ВКонтакте".

Лозницкая отметила, что сейчас все дети находятся под наблюдением врачей, а ситуация — на контроле у властей разных уровней, включая региональные. Она подчеркнула, что пострадавшие в хорошем настроении, улыбаются и выглядят хорошо. Глава управления образования считает, что состояние школьников могло ухудшиться на фоне волнения из-за торжественного мероприятия.

Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно <...> И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия, — отметила она.

Были зелёные и бледные. Очевидица рассказала о массовой госпитализации школьников в Великих Луках

Других детей отпускали из больницы, чтобы освободить места.

Кроме того, заметила Лозницкая, педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, постоянно спрашивая, не плохо ли им, что невольно заставляет задуматься о самочувствии. Глава управления подчеркнула, что это её мнение, которое "основано на очевидности", но сама она не была не месте событий.

Лозницкая также отметила, что школа соблюла все меры безопасности в условиях распространения коронавируса. Она рассказала, что управление образования рассмотрит другие форматы проведения подобных мероприятий.

Напомним, 5 октября в Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно почувствовали себя плохо во время торжественной линейки в школе № 7. Их оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу, позже двоих школьников перевели в реанимацию. Накануне число госпитализированных возросло до 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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