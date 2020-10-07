В массовом обмороке школьников в Великих Луках обвинили стечение обстоятельств

Власти города Великие Луки считают, что причиной инцидента с массовой госпитализацией учеников из школы после того, как на линейке они потеряли сознание, стало стечение обстоятельств. Об этом заявила глава управления образования администрации города Татьяна Лозницкая.
— По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь, — цитирует её пресс-служба администрации на странице в соцсети "ВКонтакте".
Лозницкая отметила, что сейчас все дети находятся под наблюдением врачей, а ситуация — на контроле у властей разных уровней, включая региональные. Она подчеркнула, что пострадавшие в хорошем настроении, улыбаются и выглядят хорошо. Глава управления образования считает, что состояние школьников могло ухудшиться на фоне волнения из-за торжественного мероприятия.
— Это было серьёзное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребёнок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно <...> И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия, — отметила она.
Были зелёные и бледные. Очевидица рассказала о массовой госпитализации школьников в Великих ЛукахДругих детей отпускали из больницы, чтобы освободить места.
Кроме того, заметила Лозницкая, педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, постоянно спрашивая, не плохо ли им, что невольно заставляет задуматься о самочувствии. Глава управления подчеркнула, что это её мнение, которое "основано на очевидности", но сама она не была не месте событий.
Лозницкая также отметила, что школа соблюла все меры безопасности в условиях распространения коронавируса. Она рассказала, что управление образования рассмотрит другие форматы проведения подобных мероприятий.
Напомним, 5 октября в Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно почувствовали себя плохо во время торжественной линейки в школе № 7. Их оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу, позже двоих школьников перевели в реанимацию. Накануне число госпитализированных возросло до 14 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Лента новостей
Горящие осколки и стелющийся дым. Федеральную трассу в Рязанской области перекрыли из-за взрывов на складах — видео
сегодня в 13:05
В Госдуме отреагировали на решение Варшавы оштрафовать "Газпром" из-за "Северного потока — 2"
сегодня в 12:58
В массовом обмороке школьников в Великих Луках обвинили стечение обстоятельств
сегодня в 12:43
Комментариев: 0