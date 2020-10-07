"Других игроков уже нельзя заявить". Черчесов — о подозрительных тестах Гилерме и Джикии

— Тесты у Джикии и Гилерме действительно оказались подозрительными. Их уже отделили от команды. Теперь будем смотреть за ними. Мы тоже сделали тесты, все они отрицательные. Мы спокойны, — сказал Черчесов журналистам. — Что касается состава, будут изменения. Вчера думали об одном, но сегодня ситуация поменялась. Джикию кому-то надо будет заменить. У нас ещё есть время, пообщаемся с игроками. Уже и нельзя дозаявить игроков. Тест в УЕФА уже отправили. Следующий тест сдаём 9 октября.