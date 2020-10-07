"Других игроков уже нельзя заявить". Черчесов — о подозрительных тестах Гилерме и Джикии

Двух игроков сборной России изолировали из-за сомнительных тестов на коронавирусВ настоящее время результаты перепроверяют.
— Тесты у Джикии и Гилерме действительно оказались подозрительными. Их уже отделили от команды. Теперь будем смотреть за ними. Мы тоже сделали тесты, все они отрицательные. Мы спокойны, — сказал Черчесов журналистам. — Что касается состава, будут изменения. Вчера думали об одном, но сегодня ситуация поменялась. Джикию кому-то надо будет заменить. У нас ещё есть время, пообщаемся с игроками. Уже и нельзя дозаявить игроков. Тест в УЕФА уже отправили. Следующий тест сдаём 9 октября.
— Все остальные здоровы. Готовность, понятно, у всех игроков разная. Черышев вообще прибыл после долгого перерыва. Он уже провёл две тренировки, чувствует себя хорошо, — отметил тренер. — Ждём наших болельщиков на стадионе. Увы, пока не при полных трибунах. Но те, кто придет, уверен, будут нас поддерживать.
Напомним, что контрольный матч Россия — Швеция состоится в Москве 8 октября. Затем команда Черчесова проведёт две игры в Лиге наций против Турции и Венгрии.
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