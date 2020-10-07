Главная жертва пандемии. "Арсенал" уволил динозавра-талисмана, но у него нашлись спасители

Быть маскотом футбольного клуба — дело не из простых. Вспомнить хотя бы уральского шмеля, который то выпадал из мотоцикла на ходу, то вынужден был участвовать в ритуальных танцах с армией майонезов. Бедняга, словом.
Перерыв матча @FCURAL и @rostovfc pic.twitter.com/9F6LFa9gh2— Alexander Poyda (@AlexanderPoyda) November 30, 2016
Однако по сравнению с коллегой из Англии символ "Урала" ещё хорошо живёт. Ведь легендарного Гуннерзавра, который на протяжении последних 27 лет развлекал болельщиков лондонского "Арсенала", и вовсе уволили из клуба! Руководство канониров сослалось на пандемию: дескать, из-за пустых трибун доходы резко упали, нужно как-то оптимизировать расходы. Клуб начал с увольнения 10% штатных сотрудников, а теперь дошёл и до тех, кто работает по контракту. Джерри Ки, который с 1963 года болеет за "Арсенал", а с 1993-го ещё и бегает в костюме зелёного динозавра на домашних матчах, указали на дверь.
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Болельщики были в шоке. У всех ещё была свежа в памяти история из 1993 года, когда 11-летний мальчик выиграл конкурс рисунков, и по его эскизу создали 2,5-метрового маскота, без которого матчи "Арсенала" уже нельзя было представить. Талисман получил имя Гуннерзавр, потому что болельщики клуба называют себя гуннерами или канонирами (англ. — The Gunners), так как на гербе "Арсенала" изображена пушка, ведь он был основан рабочими артиллерийского завода.
Чтобы спасти талисман, болельщики объявили сбор средств, и всего за день им удалось собрать 11 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей). Однако в разборки фанатов "Арсенала" с клубом внезапно вмешалась испанская "Севилья", которая объявила о переходе Гуннерзавра в последние часы работы трансферного окна.
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! ⚪️🔴 #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020
Вслед за испанским клубом у Гуннерзавра появился ещё один спаситель — на этот раз из "Арсенала". Футболист клуба Месут Озил заявил, что будет платить Джерри Ки зарплату из собственного кармана, раз уж для клуба это неподъёмная сумма.
Мне было очень грустно, что Джерри Ки, известный как наш знаменитый и преданный маскот Гуннерзавр, неотъемлемая часть нашего клуба, был сокращён после того, как провёл в клубе 27 лет. Я готов возмещать "Арсеналу" полную зарплату нашего большого зелёного парня до тех пор, пока я буду игроком "Арсенала". Так Джерри сможет заниматься тем делом, которое он так любит
I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020
Для Озила не впервой помогать тем, кто в этом нуждается. Футболист активно занимается благотворительностью, жертвуя деньги на дорогостоящие операции для детей по всему миру, а также отправляя средства в фонды в Германии, Турции и Англии. Однако помочь самому себе в последнее время Месут не может. Он не провёл ни одной игры за "Арсенал" с марта этого года, плотно засев на скамейке запасных. И дело тут не в плохой игре немца, а в открытой войне с клубом. Когда руководство канониров начало сокращать зарплаты, Озил отказался идти на это, сославшись на обязательства перед семьёй и теми самыми благотворительными фондами. Его сочли бунтарём и эгоистом, однако он сдаваться не собирался.
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Озил в том числе выступает против притеснения уйгуров в Китае, однако после его высказываний об этом "Арсенал" тут же заявил, что не поддерживает позицию футболиста. Месут был раздосадован, что клуб разделяет взгляды движения Black lives matter, а мусульман поддерживать отказывается.
Мы видели, как в США убили Джорджа Флойда, весь мир поддержал движение Black Lives Matter. И это правильно. Но я хотел бы, чтобы люди сделали то же самое для мусульман — в "Арсенале" не только чернокожие игроки и болельщики, но и мусульмане. И важно, чтобы все говорили, что жизни мусульман тоже важны
В связи с открытой конфронтацией Озила с "Арсеналом" некоторые английские эксперты уверены, что поддержка Гуннерзавра — это всего лишь пиар-ход немца. Однако даже если так, то это на сто процентов оправданный шаг, ведь любовь к милому динозавру не знает, что такое религия, раса, пол или возраст.
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