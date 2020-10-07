"Ушла химия". Евсеев покидает пост главного тренера "Уфы"

Главная жертва пандемии. "Арсенал" уволил динозавра-талисмана, но у него нашлись спасители Из-за пандемии многие остались без работы, и теперь эта беда дошла даже до маскотов футбольных клубов. Талисман лондонского "Арсенала", который верой и правдой служил клубу 27 лет, вдруг оказался на улице. Но у него мгновенно нашлись защитники.