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"Ушла химия". Евсеев покидает пост главного тренера "Уфы"

Ранее в отставку подал главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

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Фото © ФК "Уфа"

Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера "Уфы". Об этом он сообщил у себя в инстаграме.

Я решил покинуть "Уфу". Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла "химия". Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из "Уфы" память о всём хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны, — написал Евсеев.

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В марте 2019-го я возглавил "Уфу". В октябре 2020-го я решил ее покинуть. Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла "химия". Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без "Уфы". Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время. Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперед, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что Евсеев возглавлял "Уфу" с марта 2019 года. Недавно в отставку подал и главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

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