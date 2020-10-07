Горящие осколки и стелющийся дым. Федеральную трассу в Рязанской области перекрыли из-за взрывов на складах — видео

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На федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области перекрыли движение транспорта из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Однако несколько автомобилей всё же успели проехать по дороге, засняв обстановку. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что на обочине лежат горящие осколки, долетевшие со складов, а асфальт застилает дым. На месте уже дежурят пожарные.
"Вот это гриб пошёл!" Пока очевидцы снимают взрывы на полигоне под Рязанью, местных жителей эвакуируют — видеоНа место происшествия выехали кареты скорой помощи.
Как ранее сообщал Лайф, в Рязанской области у населённого пункта Желтухино взрываются снаряды на складе боеприпасов. По данным Минобороны, огонь на территорию перекинулся с загоревшейся травы. Из-за происшествия начался пожар в ближайшей деревне.
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