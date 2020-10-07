Горящие осколки и стелющийся дым. Федеральную трассу в Рязанской области перекрыли из-за взрывов на складах — видео

Видео © Соцсети

На федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области перекрыли движение транспорта из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Однако несколько автомобилей всё же успели проехать по дороге, засняв обстановку. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что на обочине лежат горящие осколки, долетевшие со складов, а асфальт застилает дым. На месте уже дежурят пожарные.