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Горящие осколки и стелющийся дым. Федеральную трассу в Рязанской области перекрыли из-за взрывов на складах — видео

На месте уже дежурят пожарные.

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Видео © Соцсети

На федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области перекрыли движение транспорта из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Фото © Instagram / svetlanoidФото © Instagram / svetlanoid

Фото © Instagram / svetlanoid

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Однако несколько автомобилей всё же успели проехать по дороге, засняв обстановку. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что на обочине лежат горящие осколки, долетевшие со складов, а асфальт застилает дым. На месте уже дежурят пожарные.

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На место происшествия выехали кареты скорой помощи.

Как ранее сообщал Лайф, в Рязанской области у населённого пункта Желтухино взрываются снаряды на складе боеприпасов. По данным Минобороны, огонь на территорию перекинулся с загоревшейся травы. Из-за происшествия начался пожар в ближайшей деревне.

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Сёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.

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