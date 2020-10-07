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Лайф узнал предварительную причину взрывов на полигоне в Рязанской области

Людей из ближайших посёлков эвакуируют, пока справиться с огнём не удаётся.

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Предварительная причина взрывов на военном полигоне в Рязанской области — короткое замыкание на одном из складов с боеприпасами. Об этом Лайфу рассказал источник. При этом, по данным Минобороны, огонь на территорию перекинулся с загоревшейся травы.

Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонады

Сёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.

Как ранее сообщал Лайф, в Рязанской области у населённого пункта Желтухино взрываются снаряды на складе боеприпасов. Жителей 10 ближайших посёлков эвакуируют. Уже вывезено более 1,6 тысячи человек.

По данным источника Лайфа, огонь с полигона перекинулся на ближайшую деревню Кузьминка-2. Также перекрыт участок федеральной трассы "Каспий" — водители сняли на видео "горячую" обстановку на дороге. В регион направляется глава МЧС России Евгений Зиничев.

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