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Лайф узнал, какие посёлки эвакуируют из-за взрывов снарядов на полигоне под Рязанью

Для тушения складов с боеприпасами готовят армейские вертолёты Ми-8.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На военном арсенале в Рязанской области продолжают взрываться боеприпасы. Из-за этого перекрыто движение на федеральной трассе "Каспий". Дым виден за много километров, Лайф выяснил, из каких деревень спасатели эвакуируют жителей.

По словам источника в экстренных службах, идёт эвакуация людей из Шелемишевских Хуторов, Шелемишева, Желтухина, Дегтярок, Гореловки, Журавлихи, Кузьминок-2 и других населённых пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от полигона.

Огонь с полигона в Рязанской области перекинулся на ближайшую деревню

По данным МЧС, людей эвакуируют из 10 ближайших населённых пунктов.

Ранее в Западном военном округе заявили, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. После этого снаряды начали взрываться.

Горящие осколки и стелющийся дым. Федеральную трассу в Рязанской области перекрыли из-за взрывов на складах — видео

На месте уже дежурят пожарные.

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