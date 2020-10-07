Лайф узнал, какие посёлки эвакуируют из-за взрывов снарядов на полигоне под Рязанью

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На военном арсенале в Рязанской области продолжают взрываться боеприпасы. Из-за этого перекрыто движение на федеральной трассе "Каспий". Дым виден за много километров, Лайф выяснил, из каких деревень спасатели эвакуируют жителей.

По словам источника в экстренных службах, идёт эвакуация людей из Шелемишевских Хуторов, Шелемишева, Желтухина, Дегтярок, Гореловки, Журавлихи, Кузьминок-2 и других населённых пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от полигона.