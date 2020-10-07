"Очень стрёмно!" Лайф публикует видео начала детонации боеприпасов на полигоне под Рязанью

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В распоряжении Лайфа оказалось видео, на которое попал момент начала детонации боеприпасов на арсенале в Рязанской области. Судя по кадрам, в воздухе появились клубы дыма, которые быстро распространились, да так, что пришлось перекрыть федеральную трассу.
— В общем, стрёмно, очень стрёмно! — комментирует автор ролика.
На место ЧП направляется глава МЧС России Евгений Зиничев. В готовность приведены авиация ведомства и подразделения центра "Лидер". Свыше 1600 человек эвакуированы из 14 населённых пунктов под Рязанью. Тушить возгорание на складе будут четыре пожарных самолёта Ил-76.
Лайф узнал, какие посёлки эвакуируют из-за взрывов снарядов на полигоне под РязаньюДля тушения складов с боеприпасами готовят армейские вертолёты Ми-8.
Как ранее сообщал Лайф, причиной пожара стала загоревшаяся трава, пламя с которой перекинулось на территорию склада с боеприпасами. МЧС эвакуирует жителей ближайших населённых пунктов. Их планируется временно разместить в школе посёлка Вослебово, которая может принять около 300 человек. Также сообщалось, что огонь перекинулся на деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал кадры с квадрокоптера.
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