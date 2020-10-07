На Кубани многодетную мать четыре дня разыскивали всей станицей. Оказалось, она просто психанула

В станице Васюринской Краснодарского края несколько дней волонтёры и полиция разыскивали мать пятерых детей, которая ушла вечером 2 октября из дома без денег и не вернулась. Оказалось, всё это время женщина жила у подруги, сообщает издание "Кубань 24".

По словам самой "пропавшей", на такой шаг она решилась потому, что устала морально и физически — у неё накопилось много нерешённых проблем, связанных с бывшим мужем, а дома она содержит большое хозяйство. Всё это время женщина находилась у подруги. По её словам, после первого дня отсутствия было страшно возвращаться, так как она не знала, как объясниться с семьёй.

Многодетная мать узнала, что её разыскивают, только утром 6 октября. Она предполагала такой вариант развития событий, но не думала, что к поискам подключится столько людей. Стоит отметить, что муж встретил женщину спокойно. Мужчина рассказал, что пара доверяет друг другу.

С женщиной уже провели беседу полицейские. Она рассказала, что вместе с подругой и общим знакомым выпивала алкоголь. Правоохранители проводят проверку, рассматривается вопрос о привлечении многодетной матери к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.