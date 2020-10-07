ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
— Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя, — рассказали в пресс-службе.
Российского военного и его брата задержали за передачу гостайны Эстонии — видеоЗаведено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее Лайф рассказывал, что в Новгородской области сотрудники ФСБ России после месяца поисков нашли и задержали мужчин, укравших из местного монастыря на Валдае икону, подаренную президентом РФ Владимиром Путиным в начале его первого срока правления.
Комментариев: 0