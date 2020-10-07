ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

— Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя, — рассказали в пресс-службе.