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ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

В ведомстве уточнили, что взяли мужчину живым.

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Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя, — рассказали в пресс-службе.

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Заведено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее Лайф рассказывал, что в Новгородской области сотрудники ФСБ России после месяца поисков нашли и задержали мужчин, укравших из местного монастыря на Валдае икону, подаренную президентом РФ Владимиром Путиным в начале его первого срока правления.

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