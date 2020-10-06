Российского военного и его брата задержали за передачу гостайны Эстонии — видео

Сотрудники ФСБ в Смоленске и Пскове задержали военнослужащего ВС России и его брата, которые передавали сведения, составляющие гостайну, эстонским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.
Отмечается, что брат военного постоянно проживает на территории прибалтийской страны. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", злоумышленников взяли под стражу.
ФСБ нашла похитителей иконы, которую Путин подарил Валдайскому монастырю — видеоПри обысках у подозреваемых обнаружили и другие украденные святыни.
Ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле военнослужащего РВСН задержали за передачу гостайны разведке Украины.
Лента новостей
Спутника пропавшей в Крыму студентки задержали. Мужчина отказывается давать показания
сегодня в 08:17
Лайф узнал о владельце "гелендвагена", на котором звезда "Холостяка" насмерть сбила человека в Москве
сегодня в 07:57
Число госпитализированных с линейки в Великих Луках школьников возросло до 14
сегодня в 07:37
Комментариев: 0