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Российского военного и его брата задержали за передачу гостайны Эстонии — видео

Заведено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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Сотрудники ФСБ в Смоленске и Пскове задержали военнослужащего ВС России и его брата, которые передавали сведения, составляющие гостайну, эстонским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что брат военного постоянно проживает на территории прибалтийской страны. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", злоумышленников взяли под стражу.

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При обысках у подозреваемых обнаружили и другие украденные святыни.

Ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле военнослужащего РВСН задержали за передачу гостайны разведке Украины.

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