Российского военного и его брата задержали за передачу гостайны Эстонии — видео

Сотрудники ФСБ в Смоленске и Пскове задержали военнослужащего ВС России и его брата, которые передавали сведения, составляющие гостайну, эстонским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что брат военного постоянно проживает на территории прибалтийской страны. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", злоумышленников взяли под стражу.