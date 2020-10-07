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Тихановскую объявили в розыск в России

Основанием для этого в базе данных указано уголовное дело.

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Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / EPA

Экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светлану Тихановскую включили в список разыскиваемых лиц МВД РФ. Об этом свидетельствует база данных.

Отмечается, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако в базе не указано, какой именно. О том, что речь идёт именно о бывшем кандидате в президенты, свидетельствуют место и дата рождения политика, а также национальность.

В настоящее время в Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции, лидером которого как раз и является Тихановская.

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Там считают, что она никак не участвует в жизни Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании КС по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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