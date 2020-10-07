Тихановскую объявили в розыск в России

Экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светлану Тихановскую включили в список разыскиваемых лиц МВД РФ. Об этом свидетельствует база данных.

Отмечается, что Тихановская разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако в базе не указано, какой именно. О том, что речь идёт именно о бывшем кандидате в президенты, свидетельствуют место и дата рождения политика, а также национальность.

В настоящее время в Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции, лидером которого как раз и является Тихановская.