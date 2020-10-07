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Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигоне

В связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.

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Видео © МЧС России

Более 2300 человек эвакуированы из района крупного пожара на военных складах в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, из близлежащих населённых пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2,3 тысячи человек, — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что все эвакуированные граждане будут временно размещены в учебных заведениях и больницах, которые находятся на безопасном расстоянии от места ЧП.

Видео с борта вертолёта, на котором заметно несколько очагов возгорания, снял министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Судя по кадрам, из-за взрывов пожар распространяется неравномерно, вспыхивая в нескольких местах сразу.

Как в свою очередь сообщили в Министерстве обороны РФ, количество людей и техники, привлечённых к ликвидации возгорания, было увеличено. Таким образом, сейчас с огнём борются 189 военных, 38 единиц техники, четыре военно-транспортных самолёта Ил-76 и три вертолёта Ми-8.

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Специалист считает, что разбросанные снаряды будут тлеть ещё очень долго.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, один из которых — в реанимации. Позже их число возросло до пяти. На место происшествия выехала колонна служебного транспорта. Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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