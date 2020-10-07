Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигоне

Видео © МЧС России

Более 2300 человек эвакуированы из района крупного пожара на военных складах в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— По предварительной информации, из близлежащих населённых пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2,3 тысячи человек, — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что все эвакуированные граждане будут временно размещены в учебных заведениях и больницах, которые находятся на безопасном расстоянии от места ЧП.

Видео с борта вертолёта, на котором заметно несколько очагов возгорания, снял министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Судя по кадрам, из-за взрывов пожар распространяется неравномерно, вспыхивая в нескольких местах сразу.