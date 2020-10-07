Два человека пострадали при взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области

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В результате взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали два человека из гражданского населения — мужчина и женщина, сообщил Лайфу источник.

Их госпитализировали в Скопинскую районную больницу. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, а женщина находится в реанимации, не сообщается, какие именно травмы она получила.

Очевидцы также сообщают об осколках, разлетающихся на многие километры от эпицентра и падающих с неба.