Два человека пострадали при взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области

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В результате взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали два человека из гражданского населения — мужчина и женщина, сообщил Лайфу источник.
Их госпитализировали в Скопинскую районную больницу. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, а женщина находится в реанимации, не сообщается, какие именно травмы она получила.
Очевидцы также сообщают об осколках, разлетающихся на многие километры от эпицентра и падающих с неба.
Момент мощного взрыва на полигоне под Рязанью попал на видеоМЧС эвакуирует жителей близлежащих посёлков.
Как ранее сообщал Лайф, причиной пожара стала загоревшаяся трава, пламя с которой перекинулось на территорию склада с боеприпасами. МЧС эвакуирует жителей ближайших населённых пунктов. Их планируется временно разместить в школе посёлка Вослебово, которая может принять около 300 человек. Также сообщалось, что огонь перекинулся на деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал кадры с квадрокоптера.
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