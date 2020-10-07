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Тонны пороха могут храниться в подвалах. Жительница Рязанской области рассказала об обстановке после ЧП на полигоне — видео

Людей распустили с работы по домам, магазины закрыли.

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Видео © LIFE

Жительница города Скопин Рязанской области Мила в беседе с Лайфом рассказала, что в подвалах полигона, на котором сегодня начали детонировать снаряды, могут храниться до 500 тонн пороха. По словам девушки, об этом она знает от деда, который в 1972 году проходил учения на военной базе в Шелемишево.

Сейчас ходит слух о том, что взрывы произошли только лишь на поверхности, а до самого подвала огонь ещё не дошёл. Людей из близлежащих деревень эвакуировали, и эвакуация, я так понимаю, будет происходить на протяжении вечера. Пока что в городе обстановка немножко напряжённая, всех людей распустили по домам с работы. Некоторые трассы возле города закрыли, магазины закрыли, но люди сохраняют спокойствие, — сказала собеседница.

Мила не исключила, что жители Скопина также будут эвакуированы: город расположен примерно в 23 километрах от места ЧП.

Лайф узнал предварительную причину взрывов на полигоне в Рязанской области

Людей из ближайших посёлков эвакуируют, пока справиться с огнём не удаётся.

Как ранее сообщал Лайф, в Рязанской области у населённого пункта Желтухино взрываются снаряды на складе боеприпасов. Жителей ближайших посёлков эвакуируют, уже вывезено свыше 2,3 тысячи человек.

Два человека пострадали при взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области

Им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным источника Лайфа, огонь с полигона перекинулся на ближайшую деревню Кузьминка-2. Также перекрыт участок федеральной трассы "Каспий" — водители сняли на видео "горячую" обстановку на дороге. В регион направляется глава МЧС России Евгений Зиничев.

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