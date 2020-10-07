Три человека погибли в результате ДТП со школьным автобусом в Дагестане

В Дагестане в результате ДТП со школьным автобусом погибло три человека. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Авария произошла в районе посёлка Рыбалко неподалёку от города Кизляр. По данным нашего источника, погибло трое взрослых. Также пострадало ещё 16 человек, среди которых девять детей.
Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видеоАвария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.
Подробности трагедии устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье в результате столкновения четырёх фур и легковушки погибло два человека. Машину буквально расплющило под давлением большегрузов.
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