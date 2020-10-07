"Вы должны раздеться". Актриса рассказала о кастинге у "мосфильмовского маньяка"

Актриса театра и кино Ева Семыкина рассказала, как в 2016 году проходила пробы у скандального режиссёра Родиона Белькова, которого уже прозвали "мосфильмовским маньяком". Одна из его жертв в середине сентября опубликовала пост в Facebook, и с тех пор всё больше девушек вспоминают, как сталкивались с ним на кастингах, а затем с трудом уносили ноги.
Героиня нового выпуска проекта "Изнанка" рассказала, что однажды тоже получила на почту приглашение на пробы. Локация дом-музей Щепкина вызывала доверие, присланный сценарий был оформлен по правилам ВГИКа, ну а обнажённые сцены, рассудила девушка, не редкость для кино. Так Ева отправилась на кастинг.
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— В какой-то момент он говорит: "Вы должны раздеться!" Я спросила, зачем мне на пробах раздеваться полностью на камеру. Я не знаю, куда это пойдёт. Он всё же настаивал, говорил: а как же без этого, вы же понимаете, у нас обнажённая сцена, — вспоминает актриса.
Стараясь найти компромисс, Ева согласилась обнажиться по пояс, но только при выключенной камере. Сперва эксцентричный режиссёр согласился, но вскоре что-то пошло не так.
— Я начинаю играть, но он вдруг поднимает камеру, я прошу её убрать. Он опустил, мы продолжаем, а он опять, второй раз её поднимает. Я уже говорю, что сейчас оденусь и уйду вообще, прошу снова, чтобы опустил камеру. И на третий раз, когда он поднял её, я сказала, что одеваюсь, раз он уже увидел, как выглядит моя грудь, и теперь можно сыграть ещё раз и записать материал для проб. На что он говорит, что так уже не получится, потому что я должна быть голой, — рассказала она.
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Распрощавшись со "строптивой" актрисой, режиссёр вдруг сел, начал смотреть в одну точку и очень напряжённо дышать. Тогда Еве стало по-настоящему страшно. В спешке она собралась и покинула здание музея.
Подробное интервью Евы Семыкиной и откровения других известных девушек, ставших жертвами домогательств, смотрите в новом выпуске "Изнанки".
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