Бывшая солистка "Ленинграда" обвинила режиссёра в сексуальных домогательствах

Певица Алиса Вокс обвинила режиссёра Максима Демченко в сексуальных домогательствах. В интервью проекту "Изнанка" бывшая солистка группы "Ленинград" рассказала, что первый раз столкнулась с харассментом, когда ей было 17 лет. Её пригласили принять участие в съёмках нескольких эпизодов популярного молодёжного сериала "ОБЖ".

— В свои 17 я выглядела как на 12–13 лет, baby face. Ребёнок. И сознание у меня было детское, взрослые мужчины не представляли для меня никакой опасности, потому что они наставники, педагоги и уважаемые члены общества. Никакого подвоха я от них не ждала, — призналась звезда.

Девушка ничего не заподозрила даже тогда, когда главный режиссёр сериала позвал нескольких человек из съёмочной группы, включая Алису, на выходные к себе на дачу. Тем более приглашение было озвучено в присутствии мамы молодой актрисы, ничто не предвещало никаких неприятностей.

— Провожая меня в комнату, он лёг рядом и сказал: "Ну ты же можешь меня приласкать?" Это было отвратительно. Придушив меня подушкой, он заставил удовлетворять его вручную. Было ощущение ужаса и безысходности. Ну куда ты ночью с дачи побежишь? Как? Мне пришлось это сделать. Конечно, он хотел большего, но я сказала, что девственница, — рассказывает она.

Алиса признаётся, что для неё это стало жутким потрясением, настолько, что в резюме, перечисляя свои заслуги и участие в творческих проектах, у неё напрочь выпало, что она была причастна к сериалу "ОБЖ". На тот момент она никому не рассказала о произошедшей ситуации. Единственное, чего ей тогда хотелось, — это просто всё спрятать и забыть.