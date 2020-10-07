Бывшая солистка "Ленинграда" обвинила режиссёра в сексуальных домогательствах

Певица Алиса Вокс обвинила режиссёра Максима Демченко в сексуальных домогательствах. В интервью проекту "Изнанка" бывшая солистка группы "Ленинград" рассказала, что первый раз столкнулась с харассментом, когда ей было 17 лет. Её пригласили принять участие в съёмках нескольких эпизодов популярного молодёжного сериала "ОБЖ".
— В свои 17 я выглядела как на 12–13 лет, baby face. Ребёнок. И сознание у меня было детское, взрослые мужчины не представляли для меня никакой опасности, потому что они наставники, педагоги и уважаемые члены общества. Никакого подвоха я от них не ждала, — призналась звезда.
Девушка ничего не заподозрила даже тогда, когда главный режиссёр сериала позвал нескольких человек из съёмочной группы, включая Алису, на выходные к себе на дачу. Тем более приглашение было озвучено в присутствии мамы молодой актрисы, ничто не предвещало никаких неприятностей.
Боксёрша, вызвавшая Бузову на бой, отказала навязчивому ухажёру. Из мести он сломал ей ногуТалантливая спортсменка, мастер боевых искусств Ангелина Семёнова стала героиней проекта "Изнанка". Она рассказала, что даже самые сильные женщины могут оказаться уязвимы.
— Провожая меня в комнату, он лёг рядом и сказал: "Ну ты же можешь меня приласкать?" Это было отвратительно. Придушив меня подушкой, он заставил удовлетворять его вручную. Было ощущение ужаса и безысходности. Ну куда ты ночью с дачи побежишь? Как? Мне пришлось это сделать. Конечно, он хотел большего, но я сказала, что девственница, — рассказывает она.
"Вы должны раздеться". Актриса рассказала о кастинге у "мосфильмовского маньяка"Так в Сети прозвали режиссёра Родиона Белькова, чьи "порнопробы" этой осенью разоблачили в Facebook.
Алиса признаётся, что для неё это стало жутким потрясением, настолько, что в резюме, перечисляя свои заслуги и участие в творческих проектах, у неё напрочь выпало, что она была причастна к сериалу "ОБЖ". На тот момент она никому не рассказала о произошедшей ситуации. Единственное, чего ей тогда хотелось, — это просто всё спрятать и забыть.
Полное интервью Алисы Вокс и откровения других известных девушек, ставших жертвами домогательств, смотрите в новом выпуске "Изнанки".
Лента новостей
Тонны пороха могут храниться в подвалах. Жительница Рязанской области рассказала об обстановке после ЧП на полигоне — видео
сегодня в 16:08
Три человека погибли в результате ДТП со школьным автобусом в Дагестане
сегодня в 15:53
Число пострадавших при пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью возросло до пяти
сегодня в 15:50
Комментариев: 0