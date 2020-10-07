Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Бывшая солистка "Ленинграда" обвинила режиссёра в сексуальных домогательствах

Алиса Вокс стала жертвой харассмента в 17 лет, но до сих пор вспоминает о произошедшем с болью. Подробностями той ночи она поделилась с проектом "Изнанка".

228

Певица Алиса Вокс обвинила режиссёра Максима Демченко в сексуальных домогательствах. В интервью проекту "Изнанка" бывшая солистка группы "Ленинград" рассказала, что первый раз столкнулась с харассментом, когда ей было 17 лет. Её пригласили принять участие в съёмках нескольких эпизодов популярного молодёжного сериала "ОБЖ".

В свои 17 я выглядела как на 12–13 лет, baby face. Ребёнок. И сознание у меня было детское, взрослые мужчины не представляли для меня никакой опасности, потому что они наставники, педагоги и уважаемые члены общества. Никакого подвоха я от них не ждала, — призналась звезда.

Девушка ничего не заподозрила даже тогда, когда главный режиссёр сериала позвал нескольких человек из съёмочной группы, включая Алису, на выходные к себе на дачу. Тем более приглашение было озвучено в присутствии мамы молодой актрисы, ничто не предвещало никаких неприятностей.

Боксёрша, вызвавшая Бузову на бой, отказала навязчивому ухажёру. Из мести он сломал ей ногу

Талантливая спортсменка, мастер боевых искусств Ангелина Семёнова стала героиней проекта "Изнанка". Она рассказала, что даже самые сильные женщины могут оказаться уязвимы.

Провожая меня в комнату, он лёг рядом и сказал: "Ну ты же можешь меня приласкать?" Это было отвратительно. Придушив меня подушкой, он заставил удовлетворять его вручную. Было ощущение ужаса и безысходности. Ну куда ты ночью с дачи побежишь? Как? Мне пришлось это сделать. Конечно, он хотел большего, но я сказала, что девственница, — рассказывает она.

"Вы должны раздеться". Актриса рассказала о кастинге у "мосфильмовского маньяка"

Так в Сети прозвали режиссёра Родиона Белькова, чьи "порнопробы" этой осенью разоблачили в Facebook.

Алиса признаётся, что для неё это стало жутким потрясением, настолько, что в резюме, перечисляя свои заслуги и участие в творческих проектах, у неё напрочь выпало, что она была причастна к сериалу "ОБЖ". На тот момент она никому не рассказала о произошедшей ситуации. Единственное, чего ей тогда хотелось, — это просто всё спрятать и забыть.

Полное интервью Алисы Вокс и откровения других известных девушек, ставших жертвами домогательств, смотрите в новом выпуске "Изнанки".

Выбор редакции

"Вы должны раздеться". Актриса рассказала о кастинге у "мосфильмовского маньяка"

сегодня в 15:38

Боксёрша, вызвавшая Бузову на бой, отказала навязчивому ухажёру. Из мести он сломал ей ногу

сегодня в 15:23

Знакомые боятся за жизнь Татьяны Овсиенко, раскрыв, что с ней делает муж-уголовник

сегодня в 12:35

Тонны пороха могут храниться в подвалах. Жительница Рязанской области рассказала об обстановке после ЧП на полигоне — видео

сегодня в 16:08

Зе Луиш вернулся в Россию не только ради футбола. Тут его ждала жгучая красотка, ради которой он бросил жену с детьми

сегодня в 15:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.