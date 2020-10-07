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Категорий: 17

Боксёрша, вызвавшая Бузову на бой, отказала навязчивому ухажёру. Из мести он сломал ей ногу

Талантливая спортсменка, мастер боевых искусств Ангелина Семёнова стала героиней проекта "Изнанка". Она рассказала, что даже самые сильные женщины могут оказаться уязвимы.

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Боксёрша Ангелина Семёнова, которая вызвала на поединок Ольгу Бузову, обвинила в харассменте своего коллегу по рингу. Об этом она рассказала в откровенном интервью для проекта "Изнанка. Женщины". Получив отказ, спортсмен сломал девушке ногу во время тренировки.

Ангелина рассказала, как осенью прошлого года накануне чемпионата России по панкратиону (возрождённому древнему олимпийскому виду единоборств) она стала жертвой настырных приставаний одного из спортсменов. Мужчина буквально не давал ей прохода, зажимал у раздевалки и отпускал в её сторону скабрёзные шуточки.

Я ему говорю: если мы в зале с тобой пересекаемся, это ничего не значит. Но он не унимался, — вспоминает Ангелина.

Бывшая солистка "Ленинграда" обвинила режиссёра в сексуальных домогательствах

Алиса Вокс стала жертвой харассмента в 17 лет, но до сих пор вспоминает о произошедшем с болью. Подробностями той ночи она поделилась с проектом "Изнанка".

Во время одного из спаррингов тренер поставил девушку в пару с её преследователем. Ангелина изначально посчитала это плохой идеей. Она попыталась объяснить, что соревнования уже на носу и лишние травмы и неприятности будут совсем некстати. Тем не менее спортивный наставник настоял на своём, и всего спустя несколько секунд тренировочного боя обиженный отказом мужчина сломал Ангелине ногу.

"Вы должны раздеться". Актриса рассказала о кастинге у "мосфильмовского маньяка"

Так в Сети прозвали режиссёра Родиона Белькова, чьи "порнопробы" этой осенью разоблачили в Facebook.

У меня два шва в ноге, куча титана, были две операции, и ещё одна предстоит весной. Я выпала полностью из тренировочного режима. Сколько я училась ходить — я вообще молчу. А от него даже извинений не было, — рассказала девушка.

Подробное интервью Ангелины и откровения других известных девушек, ставших жертвами домогательств, смотрите в новом выпуске "Изнанки".

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