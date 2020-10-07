Омбудсмен сообщил о гибели 20 мирных жителей Нагорного Карабаха за 10 дней конфликта

За десять дней вооружённого конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике погибло двадцать мирных жителей, сообщил омбудсмен Артак Бегларян в беседе с РИА "Новости". Более половины погибших мирных граждан составляют люди старше 50 лет, семь из 20 жертв — женщины.

— За сегодня у нас пока нет информации, мы проверяем данные. На вчера число убитых гражданских лиц — 20 человек за весь период с 27 сентября, — рассказал он.