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Омбудсмен сообщил о гибели 20 мирных жителей Нагорного Карабаха за 10 дней конфликта

Самой юной жертвой бомбардировок стала девятилетняя девочка.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

За десять дней вооружённого конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике погибло двадцать мирных жителей, сообщил омбудсмен Артак Бегларян в беседе с РИА "Новости". Более половины погибших мирных граждан составляют люди старше 50 лет, семь из 20 жертв — женщины.

За сегодня у нас пока нет информации, мы проверяем данные. На вчера число убитых гражданских лиц — 20 человек за весь период с 27 сентября, — рассказал он.

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Бегларян отметил, что, несмотря на серьёзные атаки в предыдущие дни, смертность была невысокой, так как люди ведут себя осторожно, живут в подвалах. Он добавил, что самой юной жертвой обстрелов стала девятилетняя девочка. Её двухлетний брат также получил тяжёлые ранения, его транспортировали в Ереван.

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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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