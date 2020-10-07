В Петербурге рабочие уронили ограждение с крыши. Оно разбило "порше" и упало на школьницу

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Петербурге на Конной улице на школьницу с крыши дома упала металлическая конструкция. По словам очевидцев, её уронили рабочие. Пострадавшую увезли на скорой — к моменту приезда медиков она не двигалась, но находилась в сознании.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По данным Лайфа, ограждение упало сначала на припаркованный у здания "порше", а затем отскочило в группу ребят и сильно ударило одну из несовершеннолетних.