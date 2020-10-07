В Петербурге рабочие уронили ограждение с крыши. Оно разбило "порше" и упало на школьницу

В Петербурге на Конной улице на школьницу с крыши дома упала металлическая конструкция. По словам очевидцев, её уронили рабочие. Пострадавшую увезли на скорой — к моменту приезда медиков она не двигалась, но находилась в сознании.
По данным Лайфа, ограждение упало сначала на припаркованный у здания "порше", а затем отскочило в группу ребят и сильно ударило одну из несовершеннолетних.
Ранее в Подмосковье рабочий сбросил на женщину 30-килограммовый мешок со строительным мусором. В результате пострадавшей раздробило позвоночник. Надежда провела на операционном столе несколько часов, после хирургического вмешательства даже пришла в себя, а спустя пару дней умерла.
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