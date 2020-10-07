Прокурор Москвы подал иск к Google из-за фильма о Беслане

Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC. Причиной для этого послужила маркировка о неприемлемом контенте для части пользователей в отношении фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", размещённом на "Ютубе". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук, истец требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.
Роскомнадзор назвал цензурой ограничения на YouTube по фильму о БесланеВедомство потребовало владеющую видеохостингом компанию Google соблюдать законы РФ, в соответствии с которыми цензура в стране недопустима.
Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10:00.
Документальный фильм — расследование "Беслан", премьера которого состоялась 3 сентября на канале "Россия-1", разоблачает наиболее обсуждаемые мифы о трагических событиях 2004 года. Участие в съёмках приняли свидетели событий и бывшие заложники.
"Символ Беслана" выбрал профессию врача и спасает людей от коронавирусаГеоргий говорит, что вначале ему было сложно дышать в респираторах, но со временем он привык.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор также направил руководству компании Google письмо с требованием отказаться от цензуры в отношении российских авторов и строго соблюдать законодательство РФ.
Напомним, что в период с апреля по июнь "Ютуб" заблокировал почти 100 каналов, которые якобы были связаны с РФ, объясняя это борьбой с дезинформацией.
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