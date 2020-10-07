Прокурор Москвы подал иск к Google из-за фильма о Беслане

Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC. Причиной для этого послужила маркировка о неприемлемом контенте для части пользователей в отношении фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", размещённом на "Ютубе". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук, истец требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10:00.

Документальный фильм — расследование "Беслан", премьера которого состоялась 3 сентября на канале "Россия-1", разоблачает наиболее обсуждаемые мифы о трагических событиях 2004 года. Участие в съёмках приняли свидетели событий и бывшие заложники.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор также направил руководству компании Google письмо с требованием отказаться от цензуры в отношении российских авторов и строго соблюдать законодательство РФ.