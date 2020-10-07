Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за фильма о Беслане

Документальный проект журналиста Александра Рогаткина подвергли цензуре на "Ютубе": перед просмотром зрители получают сообщение, что видео может быть неподходящим для части аудитории.

98

Кадр из фильма "Беслан" / "Россия-1"

Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC. Причиной для этого послужила маркировка о неприемлемом контенте для части пользователей в отношении фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", размещённом на "Ютубе". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук, истец требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Роскомнадзор назвал цензурой ограничения на YouTube по фильму о Беслане

Ведомство потребовало владеющую видеохостингом компанию Google соблюдать законы РФ, в соответствии с которыми цензура в стране недопустима.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10:00.

Документальный фильм — расследование "Беслан", премьера которого состоялась 3 сентября на канале "Россия-1", разоблачает наиболее обсуждаемые мифы о трагических событиях 2004 года. Участие в съёмках приняли свидетели событий и бывшие заложники.

"Символ Беслана" выбрал профессию врача и спасает людей от коронавируса

Георгий говорит, что вначале ему было сложно дышать в респираторах, но со временем он привык.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор также направил руководству компании Google письмо с требованием отказаться от цензуры в отношении российских авторов и строго соблюдать законодательство РФ.

Напомним, что в период с апреля по июнь "Ютуб" заблокировал почти 100 каналов, которые якобы были связаны с РФ, объясняя это борьбой с дезинформацией.

Выбор редакции

Мужчина перед сексом проколол презерватив и угодил в тюрьму за изнасилование

вчера в 01:12

Google TV в вашем телевизоре будет советовать вам, что посмотреть

4 октября, 12:00

Тонны пороха могут храниться в подвалах. Жительница Рязанской области рассказала об обстановке после ЧП на полигоне — видео

сегодня в 16:08

Зе Луиш вернулся в Россию не только ради футбола. Тут его ждала жгучая красотка, ради которой он бросил жену с детьми

сегодня в 15:59

Ядохимикаты или ракетное топливо? Катастрофа на Камчатке: что говорят учёные и губернатор края

сегодня в 15:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.