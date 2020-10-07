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"Яндекс" изменил главную страницу в поддержку детей с ДЦП

Преобразился не только логотип компании, но и строка поиска и иконки сервисов.

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Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

Поисковик "Яндекса" преобразился сегодня, в Международный день детского церебрального паралича (ДЦП), который отмечается каждую первую среду октября, в поддержку детей с этим заболеванием. Так, логотип компании написали доброшрифтом, строка для поиска и иконки сервисов тоже претерпели изменения.

В России тысячи детей с ДЦП нуждаются в физической и логопедической реабилитации. Для них написание даже одной буквы требует серьёзных усилий. Сегодня их буквы и рисунки — на главной странице "Яндекса", — отметили в пресс-службе.

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По словам матери мальчика, руководство учреждения приняло такое решение из-за жалобы родителей другого ребёнка.

Доброшрифт был создан из букв, написанных детьми с детским церебральным параличом. Около 400 брендов и тысячи людей используют его, чтобы привлечь внимание к проблеме и помочь детям с реабилитацией.

Ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" изменил логотип в честь Дня флага России.

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