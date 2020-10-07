"Яндекс" изменил главную страницу в поддержку детей с ДЦП

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Поисковик "Яндекса" преобразился сегодня, в Международный день детского церебрального паралича (ДЦП), который отмечается каждую первую среду октября, в поддержку детей с этим заболеванием. Так, логотип компании написали доброшрифтом, строка для поиска и иконки сервисов тоже претерпели изменения.
— В России тысячи детей с ДЦП нуждаются в физической и логопедической реабилитации. Для них написание даже одной буквы требует серьёзных усилий. Сегодня их буквы и рисунки — на главной странице "Яндекса", — отметили в пресс-службе.
"Он не заразный". В Кабардино-Балкарии ребёнка с ДЦП выгнали из частного детсадаПо словам матери мальчика, руководство учреждения приняло такое решение из-за жалобы родителей другого ребёнка.
Доброшрифт был создан из букв, написанных детьми с детским церебральным параличом. Около 400 брендов и тысячи людей используют его, чтобы привлечь внимание к проблеме и помочь детям с реабилитацией.
Ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" изменил логотип в честь Дня флага России.
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