"Вот это был удар!" Лайф публикует видео взрыва под Рязанью с максимально близкого расстояния

Ещё одно видео с моментом взрыва на полигоне в Рязанской области с максимально близкого расстояния появилось в распоряжении Лайфа. Хлопка от взрывной волны на кадрах не слышно, однако по реакции автора ролика понятно, что взрыв был достаточно мощным.

— Вот это был удар! Я в первый раз такое испытал! — сказал очевидец за кадром после того, как взрывная волна дошла до автомобиля.