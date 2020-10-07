"Вот это был удар!" Лайф публикует видео взрыва под Рязанью с максимально близкого расстояния

Ещё одно видео с моментом взрыва на полигоне в Рязанской области с максимально близкого расстояния появилось в распоряжении Лайфа. Хлопка от взрывной волны на кадрах не слышно, однако по реакции автора ролика понятно, что взрыв был достаточно мощным.
— Вот это был удар! Я в первый раз такое испытал! — сказал очевидец за кадром после того, как взрывная волна дошла до автомобиля.
"Очень стрёмно!" Лайф публикует видео начала детонации боеприпасов на полигоне под РязаньюВ регион направляется глава МЧС России Евгений Зиничев.
Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень, которых временно разместили в школе посёлка Вослебово. Также сообщалось, что огонь перекинулся на соседнюю деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал момент мощного взрыва.
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