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"Вот это был удар!" Лайф публикует видео взрыва под Рязанью с максимально близкого расстояния

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание на складе.

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Ещё одно видео с моментом взрыва на полигоне в Рязанской области с максимально близкого расстояния появилось в распоряжении Лайфа. Хлопка от взрывной волны на кадрах не слышно, однако по реакции автора ролика понятно, что взрыв был достаточно мощным.

Вот это был удар! Я в первый раз такое испытал! — сказал очевидец за кадром после того, как взрывная волна дошла до автомобиля.

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В регион направляется глава МЧС России Евгений Зиничев.

Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень, которых временно разместили в школе посёлка Вослебово. Также сообщалось, что огонь перекинулся на соседнюю деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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