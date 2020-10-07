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Военный эксперт: Взрывы на полигоне под Рязанью могут раздаваться ещё неделю

Специалист считает, что разбросанные снаряды будут тлеть ещё очень долго.

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Фото © Instagram/svetlanoid

Звуки взрывов на складе артиллеристских снарядов в Рязанской области жители близлежащих населённых пунктов будут слышать ещё долго. Так считает полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с Лайфом военный эксперт предположил, что хлопки с полигона будут раздаваться ещё в течение недели.

Взрываться они (снаряды. — Прим. ред.) могут долго, продолжаться это может неделю. Вы же понимаете, что там снаряды взрываются и разлетаются по разным местам и их надо собирать. Никто же не знает, куда он (снаряд. — Прим. ред.) улетел. Потушить огонь можно, но что тлеет, где тлеет, где загорелось ещё никто не знает, — рассказал Литовкин.

"Вот это был удар!" Лайф публикует видео взрыва под Рязанью с максимально близкого расстояния

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание на складе.

Первоначально в качестве причины столь сильного пожара называлась горящая трава, пламя с которой перешло на территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар могло спровоцировать короткое замыкание в одном из помещений. МЧС эвакуировало жителей близлежащих посёлков, которых временно разместили в школе села Вослебово. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадали по меньшей мере два человека, один из которых — в реанимации. Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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