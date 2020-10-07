Самое "красивое" ДТП. В Подмосковье фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу — видео

В Московской области в районе Ногинска перевернулась фура с полуприцепом, перевозившая косметику. Большегруз изогнуло пополам, продукция частично вывалилась на дорогу. В Сети появились кадры с места аварии.
Из-за ДТП было ограничено движение в сторону области, пострадавших в результате случившегося нет, передаёт телеканал "360". О состоянии водителя фуры пока ничего не известно.
В США перевернулся грузовик с 18 тоннами водкиПолиция обвиняет водителя, который неправильно закрепил груз внутри транспортного средства.
Ранее в Волгограде фура с морковью протаранила 13 автомобилей.
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