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Самое "красивое" ДТП. В Подмосковье фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу — видео

Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

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В Московской области в районе Ногинска перевернулась фура с полуприцепом, перевозившая косметику. Большегруз изогнуло пополам, продукция частично вывалилась на дорогу. В Сети появились кадры с места аварии.

Из-за ДТП было ограничено движение в сторону области, пострадавших в результате случившегося нет, передаёт телеканал "360". О состоянии водителя фуры пока ничего не известно.

Коллаж © LIFE. Фото © СоцсетиКоллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

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