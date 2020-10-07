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Адвокат назвал возможную причину включения Тихановской в список разыскиваемых лиц

Политик объявлена в розыск по уголовной статье.

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Фото © ТАСС / EPA / STR

Бывшего кандидата на должность президента Белоруссии Светлану Тихановскую могли объявить в розыск в России в рамках договора о Союзном государстве. Такого мнения придерживается адвокат Дмитрий Аграновский.

В России, насколько я знаю, против неё не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии её обвиняют в призывах к захвату власти. В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому её объявили в межгосударственный розыск, — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

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Там считают, что она никак не участвует в жизни Белоруссии.

По словам юриста, это нормальная уголовно-правовая практика между союзными странами. Он добавил, что Белоруссия периодически обращается к России с подобными вопросами. Кроме того, нередко происходит и наоборот.

Напомним, данные экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской появились в реестре разыскиваемых лиц МВД РФ сегодня. При этом, по какой именно статье разыскивается политик, там не уточняется.

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