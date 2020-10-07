Адвокат назвал возможную причину включения Тихановской в список разыскиваемых лиц

Бывшего кандидата на должность президента Белоруссии Светлану Тихановскую могли объявить в розыск в России в рамках договора о Союзном государстве. Такого мнения придерживается адвокат Дмитрий Аграновский.

— В России, насколько я знаю, против неё не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии её обвиняют в призывах к захвату власти. В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому её объявили в межгосударственный розыск, — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам юриста, это нормальная уголовно-правовая практика между союзными странами. Он добавил, что Белоруссия периодически обращается к России с подобными вопросами. Кроме того, нередко происходит и наоборот.