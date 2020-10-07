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Колонна служебных автомобилей направилась к горящему полигону под Рязанью — видео

Вероятно, машины принадлежат полиции.

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Видео © LIFE

Колонну из нескольких служебных машин, направляющихся к горящему складу с боеприпасами в Рязанской области, встретили автомобилисты на одной из трасс.

Вероятно, транспорт принадлежит полиции. Такой вывод можно сделать исходя из оформления машин.

"Вот это был удар!" Лайф публикует видео взрыва под Рязанью с максимально близкого расстояния

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание на складе.

Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень, которых временно разместили в школе посёлка Вослебово. Также сообщалось, что огонь перекинулся на соседнюю деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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