Число пострадавших при пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью возросло до пяти

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В результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области пострадали пять человек, сообщил Лайфу источник.
Троих пострадавших госпитализировали — это водитель пожарного наряда воинской части, который получил контузию, и двое гражданских. У одного местного жителя диагностировали сотрясение мозга, а женщина попала в реанимацию. Кроме того, два человека после оказания медпомощи покинули больницу.
Военный эксперт: Взрывы на полигоне под Рязанью могут раздаваться ещё неделюСпециалист считает, что разбросанные снаряды будут тлеть ещё очень долго.
Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень, которых временно разместили в школе посёлка Вослебово. Также сообщалось, что огонь перекинулся на соседнюю деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал момент мощного взрыва.
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