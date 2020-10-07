Число пострадавших при пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью возросло до пяти

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В результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области пострадали пять человек, сообщил Лайфу источник.

Троих пострадавших госпитализировали — это водитель пожарного наряда воинской части, который получил контузию, и двое гражданских. У одного местного жителя диагностировали сотрясение мозга, а женщина попала в реанимацию. Кроме того, два человека после оказания медпомощи покинули больницу.