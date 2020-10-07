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Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским и его супругой

В рамках визита президента Украины стороны планируют подписать соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

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Фото © Instagram / kensingtonroyal

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской в Букингемском дворце в Лондоне, сообщает PA.

Отмечается, что приём стал первым мероприятием с участием членов королевской семьи в Букингемском дворце с начала пандемии коронавируса. Встреча прошла в Тронном зале резиденции, принц Уильям поприветствовал украинского лидера от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

Фотографиями со встречи поделилась первая леди Украины в своём инстаграме, отметив, что герцог и герцогиня — "замечательная семья, молодые и искренние люди". О встрече также сообщила пресс-служба членов королевской семьи.

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По предварительным данным, ранее молодые члены королевской семьи платили самостоятельно лишь за услуги охраны.

В британскую столицу Зеленский прибыл сегодня с двухдневным визитом, в рамках которого у него запланированы встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, спикером палаты общин парламента Линдси Хойлом и британскими инвесторами. Также ожидается, что между Украиной и Великобританией будет подписано двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

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