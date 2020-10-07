Приморские туроператоры нашли замену путешественникам из Китая

Туристические компании Приморья, пострадавшие от закрытия границ, нашли замену китайским путешественникам, решив привлечь в регион соотечественников из Сибири. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Мы остро ощущаем отсутствие туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот год бросил серьёзный вызов всей туристической отрасли, — отметил заместитель председателя Правительства Приморского края по вопросам туризма Константин Шестаков.

Больше всех от вынужденного отсутствия иностранных гостей пострадали отели, рестораны и кафе, так как те были их основным источником дохода. В этой связи туркомпании Дальнего Востока решили переориентироваться на приём соотечественников, а именно жителей Сибири.

— Мы сейчас сосредоточились на Сибири, а точнее на Новосибирске и Красноярске. Это наши традиционные гости. Делаем особый акцент на продвижении региона через гастрономию. Мы уже традиционно сильны нашими ресторанными проектами и гастрономическими фестивалями, — отметил Шестаков.

Кроме того, власти региона вместе с национальными парками работают над проектами по экологическому туризму.