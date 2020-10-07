На горящем складе с боеприпасами под Рязанью снижается интенсивность разрывов. На горизонте заметно красное зарево — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

На данный момент грохот от взрыва очередного снаряда раздаётся примерно каждые десять минут, в то время как в начале пожара этот промежуток составлял пять-десять секунд. Это может говорить о возможном уменьшении количества складских групп, находящихся в эпицентре, отмечается в сообщении.