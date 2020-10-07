На горящем складе с боеприпасами под Рязанью снижается интенсивность разрывов. На горизонте заметно красное зарево — видео

В районе пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области снижается интенсивность разрывов, сообщает Минобороны РФ.
На данный момент грохот от взрыва очередного снаряда раздаётся примерно каждые десять минут, в то время как в начале пожара этот промежуток составлял пять-десять секунд. Это может говорить о возможном уменьшении количества складских групп, находящихся в эпицентре, отмечается в сообщении.
Тем временем в небе над местом происшествия видны красное зарево и всполохи огня, сопровождаемые грохотом от взрывов.
Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигонеВ связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, один из которых в реанимации. Позже их число возросло до пяти. На место происшествия выехала колонна служебного транспорта. Лайф публиковал момент мощного взрыва.
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