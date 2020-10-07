Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Любят веселиться, тусовки нереальные". Мигель поделился впечатлениями о жителях Петербурга

Северная столица для известного танцора — город гедонизма.

91
Post cover

Фото © Instagram / migelshow

Хореограф Мигель заявил, что в Петербурге царит совершенно особенная атмосфера. По признанию продюсера, ему нравится удивлять местных жителей новыми постановками. При этом творческие люди города с большей осторожностью относятся к экспериментам, нежели москвичи, отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Люди здесь очень любят веселиться, тусовки в Петербурге нереальные. Вечеринки — это самое крутое, что только здесь есть, — рассказал Мигель.

Он отметил, что Северная столица — рай для любителей покушать и "город гедонизма". Одно из любимых мест хореографа — Дворцовая набережная, где в одном из особняков расположился его театр.

Мигель: В танцах нет спортивного режима – можно позволить себе всё

Хореограф рассказал о разнице в отношении к его профессии в США и России и заработке в искусстве.

Ранее Мигель рассказал об отношении профессионалов к танцам в TikTok.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.