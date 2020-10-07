"Любят веселиться, тусовки нереальные". Мигель поделился впечатлениями о жителях Петербурга

Хореограф Мигель заявил, что в Петербурге царит совершенно особенная атмосфера. По признанию продюсера, ему нравится удивлять местных жителей новыми постановками. При этом творческие люди города с большей осторожностью относятся к экспериментам, нежели москвичи, отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".
— Люди здесь очень любят веселиться, тусовки в Петербурге нереальные. Вечеринки — это самое крутое, что только здесь есть, — рассказал Мигель.
Он отметил, что Северная столица — рай для любителей покушать и "город гедонизма". Одно из любимых мест хореографа — Дворцовая набережная, где в одном из особняков расположился его театр.
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