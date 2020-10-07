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На видео попала первая встреча Тарзана с любовницей, которая подкараулила его после скандала

Разборки с участием супруга Наташи Королёвой и его тайной возлюбленной всё не утихают.

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Видео © Telegram / "Немалахов"

28-летняя Анастасия Шульженко, которая ранее показала совместный интимный ролик с Тарзаном, снова отправилась на шоу. В рамках программы "Прямой эфир" девушка рассказала, как недавно впервые после скандала встретилась с возлюбленным. Актриса пошла в ресторан, где выступал стриптизёр, и проникла за кулисы. Инцидент тоже попал на видео.

Видео © Telegram / "Немалахов"

На кадрах Шульженко умоляет полуобнажённого Тарзана поговорить с ней и признаётся ему в любви. Однако артист остаётся непреклонен, а в какой-то момент и вовсе толкает назойливую поклонницу и та падает на пол. Девушка отметила, что не боялась идти к близкому человеку и не ожидала, что он так поступит.

Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko

Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko

Напомним, что Наташа Королёва обвинила любовницу мужа в краже денег и драгоценностей из их квартиры. Девушка свою вину отрицает. А её адвокат Вадим Лялин пообещал довести дело до суда и заставить "Глушко отвечать по закону".

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После разгоревшегося скандала с участием тайной возлюбленной Сергея Глушко, которую Наташа Королёва обвинила в краже драгоценностей, девушка решила обнародовать пикантные моменты личной жизни.

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