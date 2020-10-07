Знакомые боятся за жизнь Татьяны Овсиенко, раскрыв, что с ней делает муж-уголовник

53-летняя исполнительница хитов "Школьная пора" и "Женское счастье" всё реже появляется на публике. Некоторые связывали это с пандемией, во время которой звёзды потеряли возможность выступать. Однако у знакомых артистки своё мнение на этот счёт — они всерьёз боятся за её жизнь. Причиной тому муж Татьяны, который оказался уголовником.

Ситуация с Таней очень плохая. Она живёт с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, её подруги, прекрасно всё знаем. Я её видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню! Соседка Татьяны Овсиенко

Фото © Instagram / tatiana_ovsienko_

В 2007 году в Ялте у Татьяны завязался бурный роман с уроженцем Рязани Александром Меркуловым. Певица не подозревала, что мужчина — член тамбовской ОПГ, который участвовал в организации покушения на убийство. Когда до него наконец добрались правоохранители, Овсиенко поверить не могла в виновность любимого и в слезах провожала его за решётку.

Татьяна Овсиенко (в центре) с Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. Фото © Instagram / irinasaltykova_official

Саша отсидел четыре с лишним года. А я говорила, что это Таня их отбыла. Она перестала выходить в свет, тосковала и ждала. Нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти всё имущество, лишь бы помочь Саше. Она была богатая, а осталась только с одной квартирой в Москве, где живёт сейчас. Многие отвернулись от неё после этого скандала Подруга Татьяны Овсиенко

Фото © Instagram / tatiana_ovsienko_

Меркулов вышел на свободу в 2017 году. Однако о счастливой жизни речи не шло. Недавно в отношениях пары наметился серьёзный разлад. По словам знакомых и соседей, супруг спаивает певицу и поднимает на неё руку. Татьяну видели в синяках, иногда от неё пахнет алкоголем. Финансовые проблемы тоже дают о себе знать: долг за коммуналку составил больше 135 тысяч рублей, и фамилию артистки даже вывешивали на доску позора. При этом муж певицы не работает и заставил продать её последнюю машину, пишет КП.

<...> У неё на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он её хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: "Он меня убьёт". Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Я Таню знаю 20 лет. И когда увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела её и потом плакала... Знакомая Татьяны Овсиенко