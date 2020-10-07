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Появилось видео с места жёсткого ДТП в Дагестане, в котором погибло три человека

В результате столкновения пострадало девять детей.

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Видео © Соцсети

ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане произошло на 350-м километре федеральной трассы Р-215. Помимо "газели" с детьми на дороге столкнулись два КамАЗа, два грузовика Volvo и один кроссовер Lada Xray. Как сообщил Лайфу источник, все пострадавшие были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу, а движение на трассе в обе стороны было приостановлено.

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Тела с трудом удалось извлечь из груды металла.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов в районе посёлка Рыбалко. В результате аварии пострадало 16 человек, в том числе девять детей. Трое взрослых погибли на месте.

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