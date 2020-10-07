Синоптик оценила вероятность дождей в Рязанской области, которые могли бы потушить горящий полигон

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Рассчитывать на помощь погоды в тушении пожара в Рязанской области, где сегодня загорелся склад с боеприпасами, не приходится, так как в регионе не ожидается дождей, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в беседе с Лайфом.

— Всё дело в том, что Центральная Россия, особенно вот эта часть к востоку от Москвы, будет находиться под влиянием антициклона. И вероятность осадков на территории Рязанской области будет, увы, невелика, — рассказала она.

Волосюк отметила, что Рязанская область останется под властью антициклона и в регионе будет преобладать сухая погода, ситуация в атмосфере не изменится по большому счёту минимум до конца текущей недели. Она подчеркнула, что надежда в ликвидации огня исключительно на пожарных.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что густой дым поднимается к небу столбом, а огонь продолжает полыхать.