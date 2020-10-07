Синоптик оценила вероятность дождей в Рязанской области, которые могли бы потушить горящий полигон

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Рассчитывать на помощь погоды в тушении пожара в Рязанской области, где сегодня загорелся склад с боеприпасами, не приходится, так как в регионе не ожидается дождей, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк в беседе с Лайфом.
— Всё дело в том, что Центральная Россия, особенно вот эта часть к востоку от Москвы, будет находиться под влиянием антициклона. И вероятность осадков на территории Рязанской области будет, увы, невелика, — рассказала она.
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Волосюк отметила, что Рязанская область останется под властью антициклона и в регионе будет преобладать сухая погода, ситуация в атмосфере не изменится по большому счёту минимум до конца текущей недели. Она подчеркнула, что надежда в ликвидации огня исключительно на пожарных.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что густой дым поднимается к небу столбом, а огонь продолжает полыхать.
Глава МЧС снял с вертолёта видео пожаров под Рязанью после ЧП на военном полигонеВ связи с возгоранием и взрывами эвакуировано более 2300 человек.
Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень, которых временно разместили в школе посёлка Вослебово. Также сообщалось, что огонь перекинулся на соседнюю деревню Кузьминка-2. Лайф публиковал момент мощного взрыва.
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